Adriana Volpe, il video furioso contro Antonella Elia: «Fasulla, hai detto bugie su di me. Ora racconto io la verità» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Adriana Volpe, il post furioso contro Antonella Elia: «Fasulla, ha detto bugie su di me. Ora racconto io la verità». La conduttrice di Ogni mattina ha appena condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui ha risposto ad alcune presunte dichiarazioni dell’opionionista del Grande Fratello Vip. In un’intervista, Antonella Elia avrebbe accusato Adriana Volpe di essere «Fasulla, perché – a suo dire – non le avrebbe risposto ad alcuni messaggi su Whatsapp, non le avrebbe fatto l’in bocca al lupo per la nuova avventura da opinionista al Gf Vip e avrebbe ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 30 settembre 2020), il post: «, hasu di me. Oraio la verità». La conduttrice di Ogni mattina ha appena condiviso sul suo profilo Instagram unin cui ha risposto ad alcune presunte dichiarazioni dell’opionionista del Grande Fratello Vip. In un’intervista,avrebbe accusatodi essere «, perché – a suo dire – non le avrebbe risposto ad alcuni messaggi su Whatsapp, non le avrebbe fatto l’in bocca al lupo per la nuova avventura da opinionista al Gf Vip e avrebbe ...

