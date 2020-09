"A 76 anni suono col cuore e non sento mai la fatica" - (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Lodetti Uno dei più grandi batteristi fusion della storia si racconta: "Il jazz è la mia origine, è meraviglioso" Avere 76 anni suonati e suonare con vigoria e prepotenza la batteria per due spettacoli a sera non è da tutti, ma per Billy Cobham è un piacere come ha dimostrato con la sua band per tre sere consecutive al Blue Note di Milano infiammando con le sue rullate e i suoi ritmi un pubblico voglioso di buona musica dopo la lunga «chiusura» dei club. «Io credo ancora - dice il batterista nato a Panama - che la musica possa aiutare la gente ad affrontare i problemi e a vivere più intensamente, per questo ho sofferto molto durante il lockdown». Non si stanca a suonare così intensamente? «Ci metto l'anima e quando suono sono in un'altra dimensione, le ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Lodetti Uno dei più grandi batteristi fusion della storia si racconta: "Il jazz è la mia origine, è meraviglioso" Avere 76suonati e suonare con vigoria e prepotenza la batteria per due spettacoli a sera non è da tutti, ma per Billy Cobham è un piacere come ha dimostrato con la sua band per tre sere consecutive al Blue Note di Milano infiammando con le sue rullate e i suoi ritmi un pubblico voglioso di buona musica dopo la lunga «chiusura» dei club. «Io credo ancora - dice il batterista nato a Panama - che la musica possa aiutare la gente ad affrontare i problemi e a vivere più intensamente, per questo ho sofferto molto durante il lockdown». Non si stanca a suonare così intensamente? «Ci metto l'anima e quandosono in un'altra dimensione, le ...

Il mondo della musica piange la morte di Ferraris, l’artista della tromba

«Per me la musica è il mezzo espressivo che tocca più a fondo la sensibilità di ogni animo, più della vista di un quadro o della lettura di un testo poetico». Lo diceva spesso Gino Ferraris, morto a 8 ...

