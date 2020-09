We Are Who We Are avrà più stagioni? Chloë Sevigny non esclude il rinnovo (Di martedì 29 settembre 2020) Il pubblico di HBO negli Stati Uniti ne ha già avuto un assaggio, mentre agli spettatori italiani tocca attendere il 9 ottobre. È questa, infatti, la data di debutto di We Are Who We Are su Sky Atlantic. La prima serie televisiva scritta e diretta da Luca Guadagnino, accolta perlopiù da recensioni entusiastiche, offre svariati elementi di novità per mezzo della sua narrazione. Qualcosa che, nelle parole della coprotagonista Chloë Sevigny, si deve alla voce di Guadagnino piuttosto peculiare, e dalla quale dipende l’estetica di grande impatto della serie, accompagnata da un naturalismo pervasivo. Intervistata da Digital Spy, Chloë Sevigny si è soffermata su alcuni degli aspetti che ritiene possano avere un maggiore impatto sul pubblico. Per lei, infatti, We Are Who We Are è qualcosa in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Il pubblico di HBO negli Stati Uniti ne ha già avuto un assaggio, mentre agli spettatori italiani tocca attendere il 9 ottobre. È questa, infatti, la data di debutto di We Are Who We Are su Sky Atlantic. La prima serie televisiva scritta e diretta da Luca Guadagnino, accolta perlopiù da recensioni entusiastiche, offre svariati elementi di novità per mezzo della sua narrazione. Qualcosa che, nelle parole della coprotagonista Chloë, si deve alla voce di Guadagnino piuttosto peculiare, e dalla quale dipende l’estetica di grande impatto della serie, accompagnata da un naturalismo pervasivo. Intervistata da Digital Spy, Chloësi è soffermata su alcuni degli aspetti che ritiene possano avere un maggiore impatto sul pubblico. Per lei, infatti, We Are Who We Are è qualcosa in ...

We Are Who We Are, la nuova serie di Luca Guadagnino, solo su Sky

Il messaggio che vuol dare la nuova serie Sky Original, come dice il titolo stesso, è “We Are Who We Are” ovvero un inno all’essere semplicemente chi siamo. In onda dal 9 ottobre su Sky e in streaming ...

Il messaggio che vuol dare la nuova serie Sky Original, come dice il titolo stesso, è "We Are Who We Are" ovvero un inno all'essere semplicemente chi siamo. In onda dal 9 ottobre su Sky e in streaming ...