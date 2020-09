Migranti scappano da Cpa e commettono un furto: uno è positivo al Covid (Di martedì 29 settembre 2020) Migranti scappano da Cpa e commettono un furto: uno è positivo al Covid. Arrestati dai carabinieri in un centro commerciale Due Migranti di 18 e 20 anni sono fuggiti dal centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) anche se uno dei due era positivo al Coronavirus e hanno commesso un furto ai grandi magazzini Conforama di … L'articolo Migranti scappano da Cpa e commettono un furto: uno è positivo al Covid proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020)da Cpa eun: uno èal. Arrestati dai carabinieri in un centro commerciale Duedi 18 e 20 anni sono fuggiti dal centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) anche se uno dei due eraal Coronavirus e hanno commesso unai grandi magazzini Conforama di … L'articoloda Cpa eun: uno èalproviene da www.meteoweek.com.

Sono scappati dal centro di accoglienza di Monastir, nel Cagliaritano, nonostante uno di loro fosse positivo al Covid, e hanno messo a segno un furto all'interno dei grandi magazzini Conforama a San S ...

Due migranti tunisini sono stati fermati a San Sperate dai vigilantes e consegnati ai carabinieri, che li hanno denunciati ...

