"Il campione se ne va". Gerry Scotti a pezzi, l'annuncio dopo la pubblicità a Caduta Libera: "Una brutta notizia" (Di martedì 29 settembre 2020) "Una brutta notizia". Gerry Scotti è visibilmente rammaricato per l'eliminazione di Don Andrea da Gorgonzola, il campione in carica di Caduta Libera. La nuova campionessa è Flavia e il padrone di casa ci rimane male. Nulla contro di lei, ovviamente, ma Don Andrea aveva conquistato staff e pubblico per la sua bella storia. "E' già capitato un'altra volta - è il commento di Gerry al rientro dalla pubblicità -. I campioni arrivano e i campioni se ne vanno". Il parroco aveva scelto di partecipare al quiz preserale di Canale 5 per regalare un po' di visibilità (e qualche soldino) alla Onlus di cui è il padre spirituale e sostenitore. "E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) "Una".è visibilmente rammaricato per l'eliminazione di Don Andrea da Gorgonzola, ilin carica di. La nuovassa è Flavia e il padrone di casa ci rimane male. Nulla contro di lei, ovviamente, ma Don Andrea aveva conquistato staff e pubblico per la sua bella storia. "E' già capitato un'altra volta - è il commento dial rientro dalla; -. I campioni arrivano e i campioni se ne vanno". Il parroco aveva scelto di partecipare al quiz preserale di Canale 5 per regalare un po' di visibilità (e qualche soldino) alla Onlus di cui è il padre spirituale e sostenitore. "E' ...

