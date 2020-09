Forlì, testimonial per la sicurezza stradale muore in un incidente d’auto: nel 2019 era sopravvissuto a un terribile schianto (Di martedì 29 settembre 2020) testimonial per la sicurezza stradale morto in un incidente d’auto È morto in un incidente d’auto Andrea Severi, 26enne che nel 2019 era sopravvissuto a un terribile schianto in seguito al quale era diventato testimonial per la sicurezza stradale. Severi, originario di Meldola, in provincia di Forlì, lo scorso 26 settembre stava percorrendo la provinciale Bisentina in direzione Forlì quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un albero situato dalla parte opposta della carreggiata. Al suo fianco c’era la giovane fidanzata di 19 anni, lievemente ferita, che ha avvertito i soccorsi purtroppo ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020)per lamorto in und’auto È morto in und’auto Andrea Severi, 26enne che neleraa unin seguito al quale era diventatoper la. Severi, originario di Meldola, in provincia di Forlì, lo scorso 26 settembre stava percorrendo la provinciale Bisentina in direzione Forlì quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un albero situato dalla parte opposta della carreggiata. Al suo fianco c’era la giovane fidanzata di 19 anni, lievemente ferita, che ha avvertito i soccorsi purtroppo ...

occhio_notizie : Forlì, testimonial per la sicurezza stradale: Andrea muore a 26 anni in un incidente - bizcommunityit : Forlì, sopravvive a un incidente e diventa testimonial per la sicurezza stradale: perde il controllo dell'auto e mu… - tusciaweb : Testimonial per la sicurezza stradale muore in un incidente Forlì - Nel gennaio del 2109 aveva avuto un brutto… - vincecamaggio : Incidente a Forlì: perde la vita 26enne testimonial della sicurezza stradale - RADIOBRUNO1 : Il 26enne ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale accaduto sabato sera #Forlì #incidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Forlì testimonial «Modello Telethon per l’Italia: fondi solo ai progetti migliori» Corriere della Sera