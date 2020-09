Covid, via libera ai test rapidi nelle scuole (Di martedì 29 settembre 2020) Valentina Dardari Parere positivo da parte del Cts per testare migliaia di ragazzi e isolare velocemente i positivi al virus Durante la riunione tenuta oggi, martedì 29 settembre, il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera all’uso dei test rapidi nelle scuole per testare migliaia di ragazzi e isolare velocemente i positivi al Covid. In serata, il ministero della Salute ha pubblicato una circolare in cui raccomanda l'uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi del virus. Nella circolare viene sottolineato che il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2 rimane quello molecolare, e che i test antigenici rapidi su tampone ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Valentina Dardari Parere positivo da parte del Cts perare migliaia di ragazzi e isolare velocemente i positivi al virus Durante la riunione tenuta oggi, martedì 29 settembre, il Comitato tecnico scientifico ha dato il viaall’uso deiperare migliaia di ragazzi e isolare velocemente i positivi al. In serata, il ministero della Salute ha pubblicato una circolare in cui raccomanda l'uso deiantigeniciper la diagnosi del virus. Nella circolare viene sottolineato che ildi riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2 rimane quello molecolare, e che iantigenicisu tampone ...

