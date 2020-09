Covid-19: aumentati i bimbi in condizioni di povertà (Di martedì 29 settembre 2020) Il Covid-19 e le misure di lockdown imposte per prevenirne la diffusione hanno spinto milioni di bambini in condizioni di povertà ancora maggiore Secondo una nuova analisi dell’UNICEF e di Save the Children lanciata oggi, il numero di bambini che vivono in condizioni di povertà multidimensionale è salito a circa 1,2 miliardi a causa della pandemia di Covid-19. Si… L'articolo Covid-19: aumentati i bimbi in condizioni di povertà Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Il-19 e le misure di lockdown imposte per prevenirne la diffusione hanno spinto milioni di bambini indi povertà ancora maggiore Secondo una nuova analisi dell’UNICEF e di Save the Children lanciata oggi, il numero di bambini che vivono indi povertà multidimensionale è salito a circa 1,2 miliardi a causa della pandemia di-19. Si… L'articolo-19:indi povertà Corriere Nazionale.

