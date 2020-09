(Di martedì 29 settembre 2020) Giornata di presentazione per il giovane neo acquisto delAlessandroche in conferenza stampa ha avuto modo di presentarsi ai nuovi tifosi. Grande voglia di fare e nessun timore del massimo campionato italiano. Il classe 1999 ha desiderio di mostrare le proprie capacità e spera di farlo a lungo in Sardegna.si presentacaption id="attachment 1029103" align="alignnone" width="490"(getty images)/caption"Differenze tra De Zerbi e Di Francesco? Credo che entrambi siano grandi allenatori. Per noi giovani è importante lavorare con grandi tecnici e imparare qualcosa da ognuno di loro", ha esordito. "Se c'è qualcuno che mi ha sorpreso nello spogliatoio del? Devo dire che tutti i miei ...

ItaSportPress : Cagliari, Tripaldelli senza paura: 'Non temo la Serie A. Qui per crescere e restare a lungo' -… - cagliaripad : Calcio: Tramoni e Tripaldelli a Cagliari. “Un onore essere allenato da Di Francesco” - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Le giovani promesse Tramoni e Tripaldelli al Cagliari - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Le giovani promesse Tramoni e Tripaldelli al Cagliari - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Le giovani promesse Tramoni e Tripaldelli al Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Tripaldelli

Nuovi ingressi per il Cagliari. Con tanti giovani presi soprattutto per giocare sulle fasce, a destra e a sinistra, in difesa e in attacca. (ANSA) ...Nuovi ingressi per il Cagliari. Con tanti giovani presi soprattutto per giocare sulle fasce, a destra e a sinistra, in difesa e in attacca. Gli ultimi due sono Matteo Tramoni, 2000, centrocampista cor ...