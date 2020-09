AresGate | attore difende Tarallo e attacca Adua e Morra | “Sputano nel piatto dove hanno mangiato”

(Di martedì 29 settembre 2020) Prosegue l’e questa volta parla Brando Giorgi. L’Albertotra le pagine di Nuovo TV, svelando di non avere mai visto nessuna strana situazione durante il loro lavoro insieme in fiction e soap opera italiane., Brando Giorgi: “sputato nelche gli ha dato da mangiare” Conosco Albertodal... L'articolo: “Sputano nelmangiato” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #AresGate, attore di fiction difende Alberto Tarallo e attacca Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: 'Sputano nel pi… - UtherPe : Cos'è l'#AresGate ? Leggendo i vostri tweet, ho intuito di uno scandalo, di due partecipanti al grande fratello che… - ricciolidoro11 : Cmq siamo un popolo strano.ho sempre ribadito ke le persone invece di seguire #talenti sui social seguono tronisti,… - ricciolidoro11 : #gfvip #aresgate voglio ricordare che anche #giuseppezeno fu protagonista con #gabrielgarko quindi presumo stessa a… - Empateia19 : RT @Stayhappy___: Ogni attore di questa agenzia era completamente soggiogato. Doveva lasciare famiglia, amici, ogni mossa era controllato d… -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate attore

Save The Children denuncia la grave situazione che stanno vivendo i bambini in Siria e chiede accesso umanitario illimitato per alleviare le sofferenze di famiglie e bambini. Negli ultimi 6 mesi salit ..."Negli ultimi 6 mesi è salito a 4,6 milioni il numero di minori siriani che combattono contro l'insicurezza alimentare. Un bambino su 8, circa 500mila in totale, ha avuto un blocco nella crescita o so ...