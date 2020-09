Super Tilt Bro è il titolo per NES giocabile online che strizza l'occhio a Super Smash Bros (Di lunedì 28 settembre 2020) NES celebra quest'anno il suo 35° anniversario e, nonostante abbia più di trent'anni, qualcuno sta trovando modi innovativi per utilizzare la tecnologia. Uno sviluppatore ha realizzato un gioco multiplayer con cui è possibile giocare online sul sistema, utilizzando alcuni trucchi hardware contemporanei.Il gioco è Super Tilt Bro., un demake a 8 bit di Super Smash Bros. che è possibile giocare attraverso il proprio browser visitando Itch.io. Proprio come in Smash, il gioco di combattimento prevede di battere il vostro avversario fino a quando riuscirete a metterlo KO nell'arena. Ogni giocatore inizia con una certa quantità di vite, l'ultimo con le ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) NES celebra quest'anno il suo 35° anniversario e, nonostante abbia più di trent'anni, qualcuno sta trovando modi innovativi per utilizzare la tecnologia. Uno sviluppatore ha realizzato un gioco multiplayer con cui; possibile giocaresul sistema, utilizzando alcuni trucchi hardware contemporanei.Il giocoBro., un demake a 8 bit di. che; possibile giocare attraverso il proprio browser visitando Itch.io. Proprio come in, il gioco di combattimento prevede di battere il vostro avversario fino a quando riuscirete a metterlo KO nell'arena. Ogni giocatore inizia con una certa quantità di vite, l'ultimo con le ...

