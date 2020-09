Somiglianza tra Davide Donadei e Simone Corrente

(Di lunedì 28 settembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:tra il nuovo tronistae l’attoreChe ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ...

Alefarris83 : @LeveHome @MarcoZammitti @markorusso69 Anche io noto una inconfondibile somiglianza, e sono indeciso tra Callisto e… - EMC2SENKU : questa novel mi ha fatto notare la somiglianza morale tra tsukasa e sinbad ???? - VendraminA : Guardate la somiglianza tra due deficienti bugiardi! #Prodi #Visco ... quelli che con l’euro saremmo diventati ricc… - ScacciaSpiriti : Secondo voi c'è somiglianza tra la De Blanck e il presunto padre Gravelli? #noneladurso - _Valentinaae_ : SOLO IO NOTO UNA SOMIGLIANZA TRA DEMET ÖZDEMIR E ALESSANDRA MASTRONARDI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Isa e Chia

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...Musica e spiritualità: è l'arte a unire Yari Carrisi , figlio 47enne di Al Bano e Romina Power, e Thea Crudi , 32 anni, ...