Selvaggia Lucarelli sul cachet di Garko: "Si fa pagare per la verità" (Di lunedì 28 settembre 2020) Il coming out di Gabriel Garko ha commosso l'Italia e gli spettatori del Grande Fratello ma, per Selvaggia Lucarelli, è stata (anche) una manovra economica. Quando una persona di spettacolo compare all'interno di un programma televisivo si fa pagare profumatamente. Se sa di poter raccontare una storia che appassionerà il pubblico per settimane, ovviamente chiederà … L'articolo Selvaggia Lucarelli sul cachet di Garko: "Si fa pagare per la verità" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - BrianoGianluca : Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti: scontro ferocissimo - SensoDiNausea : RT @boni_castellane: Faccio vanto della semplicità razionale occamiana e dico: ogni cosa negativa si possa dire sulla signora Lucarelli Sel… - Aurorasmile13 : @beppe755 Ah ok tranquillo ?? Grazie per le scuse Si a volte su twitter é facile fraintendere o scaldarsi per alcuni… - boni_castellane : Faccio vanto della semplicità razionale occamiana e dico: ogni cosa negativa si possa dire sulla signora Lucarelli… -

Il momento di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 passerà alla storia, ma anche nella Casa se ne parla ancora. Tra Fulvio Abbate che continua a fare domande a cui Adua non può rispondere, e il pubb ...

