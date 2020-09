Sampdoria | duro faccia a faccia tra Ferrero e Ranieri

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la sconfitta rimediata contro il Benevento per 3-2, il presidente della, Massimoha voluto un colloquio con il tecnico Claudio, il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini. Durante il, il Viperetta è stato descritto da Il Secolo XIX “furibondo e deluso”. “Toni forti, parole non certo all’acqua di rose. Rivolte all’indirizzo di tutti, nessuno escluso“, ha scritto il quotidiano.si sarebbe preso la responsabilità della sconfitta, aggiungendo però di avere tutte le intenzioni e le possibilità per cambiare i risultati, mentre il presidente blucerchiato gli avrebbe risposto “Se vinci 2-0 ...