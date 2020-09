Rampelli | Referendum su poteri? Pd e M5S stanno al Governo…

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “Sempre piu’ frequentemente mi chiedono una valutazione sulla proposta del sottosegretario alle politiche ambientali del Governo Conte, Roberto Morassut, di indire unper il conferimento dispeciali a Roma in quanto Capitale d’Italia.” “Pur confermando la mia stima lo ritengo personalmente un errore perche’ in questa maniera si provincializzerebbe il dibattito sulla Capitale che invece deve avere dignita’ nazionale e non rischiare di essere derubricato a canea campanilistica.” “Sono gli Stati nazionali che, ovunque, si occupano dello status delle loro Capitali, dei loro, delle risorse, dei beni… e il nodo mai sciolto in questi vent’anni e’ rappresentato da una spaccatura che sembra insanabile tra lo Stato italiano e Roma, dopo ...

Un referendum popolare, per chiedere più poteri per Roma e per dare alla Capitale il rango che si merita, è una extrema ratio. Su cui un po' tutti, da destra a sinistra, dopo ..."Altro aspetto: il referendum - ha spiegato ancora Rampelli - non può essere strumentalizzato dai 5 stelle per tentare di oscurare la scomparsa elettorale. E non è vero che vi sia da parte del M5S un ...