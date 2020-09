Limbiate | bimbo di 3 anni chiede aiuto ai vicini e salva la madre picchiata in casa dal marito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il padre, ubriaco, ha iniziato a picchiare la, incurante delle urla con cuiva. Così il figlio, un bambino di 3, è uscito die ha raggiunto l’abitazione dei, a cui ha raccontato quello che stava succedendo. Grazie alla segnalazione, in pochi minuti i carabinieri di Cesano Maderno hanno fatto irruzione nell’appartamento di(Monza) dove vive la famiglia. I militari hanno colto in flagranza il 36enne mentre colpiva con calci, pugni e morsi la moglie, una donna di 33. L’uomo – riporta Monza Today – è stato quindi fermato e arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, mentre la moglie è stata soccorsa da un’ambulanza e ...