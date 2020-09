Inter, tutte le mosse reparto per reparto. E i retroscena sulla difesa (Di martedì 29 settembre 2020) Manca meno di una settimana alla fine del mercato, l’Inter può essere protagonista. Partiamo dalla difesa: Darmian è in entrata, nel rispetto di un vecchio accordo con il Parma che risale addirittura alla scorsa estate. E Ranocchia è in uscita: ha l’accordo con il Genoa, l’Inter aveva dato il via libera, ma intanto deve giocare a Benevento dopodomani il recupero della prima giornata, è normale che per il momento l’operazione slitti di qualche giorno. Anche perché l’Inter potrebbe pensare a un altro difensore, indipendentemente dalla vicenda Skriniar (serve una grande offerta del Tottenham). In lista ci sono Smalling e (a sorpresa da ieri) Maksimovic che è in scadenza con il Napoli e che potrebbe essere una soluzione anche a parametro zero, sempre se ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Manca meno di una settimana alla fine del mercato, l’può essere protagonista. Partiamo dalla: Darmian è in entrata, nel rispetto di un vecchio accordo con il Parma che risale addirittura alla scorsa estate. E Ranocchia è in uscita: ha l’accordo con il Genoa, l’aveva dato il via libera, ma intanto deve giocare a Benevento dopodomani il recupero della prima giornata, è normale che per il momento l’operazione slitti di qualche giorno. Anche perché l’potrebbe pensare a un altro difensore, indipendentemente dalla vicenda Skriniar (serve una grande offerta del Tottenham). In lista ci sono Smalling e (a sorpresa da ieri) Maksimovic che è in scadenza con il Napoli e che potrebbe essere una soluzione anche a parametro zero, sempre se ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Si avvicina il momento del debutto in campionato per l'Inter: tutte le foto dell'allenamento mattu… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - Inter : ?? | ABBONAMENTI Rimborso abbonamenti 2019/2020, tutte le informazioni necessarie ?? - mr_kubra : RT @RisorgINT: Tutte proposte fatte pervenire ad agente del giocatore, anche per forzare un po’ la mano. L’Inter per meno di 50+bonus non s… - RisorgINT : Tutte proposte fatte pervenire ad agente del giocatore, anche per forzare un po’ la mano. L’Inter per meno di 50+bonus non si siede. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tutte Calciomercato Inter, per Skriniar si tratta col Tottenham. Nainggolan-Cagliari, si può fare Sport Fanpage Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 settembre

INTER, SI AVVICINA IL RINNOVO FINO AL 2025 PER LAUTARO MARTINEZ. MILAN, FATTA PER HAUGE DEL BODO/GLIMT. FIORENTINA, BIRAGHI RINNOVA. ROMA, UFFICIALE L'ADDIO.

Gds: "L'Inter pensa a Gervinho". E se in cambio arrivasse Pinamonti in prestito?

Cinque milioni è la valutazione del cartellino di Gervinho, il cui arrivo a Milano è subordinato alla partenza in prestito di Pinamonti. Tra domani e mercoledì Conte avrà Darmian ma l’eventuale cessio ...

INTER, SI AVVICINA IL RINNOVO FINO AL 2025 PER LAUTARO MARTINEZ. MILAN, FATTA PER HAUGE DEL BODO/GLIMT. FIORENTINA, BIRAGHI RINNOVA. ROMA, UFFICIALE L'ADDIO.Cinque milioni è la valutazione del cartellino di Gervinho, il cui arrivo a Milano è subordinato alla partenza in prestito di Pinamonti. Tra domani e mercoledì Conte avrà Darmian ma l’eventuale cessio ...