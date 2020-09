GF Vip, Stefania Orlando lite furiosa con Franceska Pepe: “Capra! Come dice il tuo ex” (Di lunedì 28 settembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato il 14 settembre in prima serata su Canale5. Il reality show è condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e gli opinionisti di quest’anno sono Antonella Elia, subentrata a Wanda Nara, e Pupo. Il Grande Fratello Vip sta regalando delle puntate davvero ricche di sorprese e tanto divertimento. Tra momenti divertenti si alternano anche attimi di caos per i battibecchi che si vengono a creare tra gli inquilini della casa. Franceska Pepe si è già resa protagonista per la lite avuta con Tommaso Zorzi. Ma questa volta ha avuto uno scontro con Stefania Orlando. Ecco cosa è successo. Stefania Orlando contro Franceska ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato il 14 settembre in prima serata su Canale5. Il reality show è condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e gli opinionisti di quest’anno sono Antonella Elia, subentrata a Wanda Nara, e Pupo. Il Grande Fratello Vip sta regalando delle puntate davvero ricche di sorprese e tanto divertimento. Tra momenti divertenti si alternano anche attimi di caos per i battibecchi che si vengono a creare tra gli inquilini della casa.si è già resa protagonista per laavuta con Tommaso Zorzi. Ma questa volta ha avuto uno scontro con. Ecco cosa è successo.contro...

MusicTV_ITA : Votate i vostri concorrenti preferiti ???????????????? - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Sei una capra' Lite bestiale al #GFVIP per un kiwi marcio: in mezzo c'è sempre lei - tempoweb : 'Sei una capra' Lite bestiale al #GFVIP per un kiwi marcio: in mezzo c'è sempre lei - davidemaggio : GF Vip 5, l’Orlando furiosa con Franceska «Sei una bugiarda, bugiarda, bugiarda, come dice il tuo ex. Capra!» – Vi… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è Stefania Orlando? Biografia, Carriera, Vita Privata e Curiosità sulla nota conduttrice -