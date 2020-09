Trapani, Luperini: ” Quello che si è visto oggi è solo una piccola parte del caos” (Di domenica 27 settembre 2020) La fine più scontata oggi è accaduta, perché con il caos creato a Trapani un finale diverso era impossibile immaginarlo: la squadra non è potuta scendere in campo, il match contro la Casertana non si è disputato. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il centrocampista granata Gregorio Luperini, che ha fatto chiarezza in merito: "Quello che è successo oggi, sotto gli occhi di tutti è stata la ciliegina sulla torta, tutti si sono resi conto di Quello che sta succedendo a Trapani, ma posso garantire che Quello che si è visto è solo una piccola parte. Siamo stati convocati a Trapani, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) La fine più scontataè accaduta, perché con il caos creato aun finale diverso era impossibile immaginarlo: la squadra non è potuta scendere in campo, il match contro la Casertana non si è disputato. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il centrocampista granata Gregorio, che ha fatto chiarezza in merito: "che è successo, sotto gli occhi di tutti è stata la ciliegina sulla torta, tutti si sono resi conto diche sta succedendo a, ma posso garantire cheche si èuna. Siamo stati convocati a, ...

ItaSportPress : Trapani, Luperini: ' Quello che si è visto oggi è solo una piccola parte del caos' - - marcovarini : RT @bennygiardina: Per non farsi mancare nulla, a #Trapani è attesa la Procura Federale per verificare il rispetto delle norme anti Covid-1… - bennygiardina : Per non farsi mancare nulla, a #Trapani è attesa la Procura Federale per verificare il rispetto delle norme anti Co… - Mediagol : #Trapani, #Pettinari e #Luperini chiedono risoluzione contrattuale: lo svincolo potrebbe essere imminente. La situa… - Mediagol : #Trapani, Pettinari e Luperini chiedono risoluzione contrattuale: lo svincolo potrebbe essere imminente. La situazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani Luperini Trapani, Luperini: ” Quello che si è visto oggi è solo una piccola parte del caos” ItaSportPress Trapani calcio, Pellino rileva il 90% delle quote e diventa unico proprietario

Tanti sono i dubbi riguardo la sfida di domani visto che fino ad ora il Trapani ha effettuato solo un allenamento di gruppo. Inoltre l’allenatore scelto da Pellino, Oberdan Biagioni, non è ancora stat ...

Senza tecnico ed allenamenti per la prima di campionato, il Trapani teme per le sue sorti

Senza allenamenti, senza un tecnico e senza un medico. Il Trapani calcio, a 24 ore dal fischio di inizio della prima partita di campionato di Serie C - dopo la revoca dello sciopero dall'Aic -, teme p ...

Tanti sono i dubbi riguardo la sfida di domani visto che fino ad ora il Trapani ha effettuato solo un allenamento di gruppo. Inoltre l’allenatore scelto da Pellino, Oberdan Biagioni, non è ancora stat ...Senza allenamenti, senza un tecnico e senza un medico. Il Trapani calcio, a 24 ore dal fischio di inizio della prima partita di campionato di Serie C - dopo la revoca dello sciopero dall'Aic -, teme p ...