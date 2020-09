Non sentirsi a casa (Di domenica 27 settembre 2020) sentirsi a casa “sentirsi a casa” equivale a stare bene e a proprio agio nell’ambiente che abbiamo scelto come nostro porto sicuro, quella sensazione di libertà che proviamo la domenica mattina stando comodamente in tuta lontani da occhi indiscreti. La casa è lo specchio della nostra personalità, ci rappresenta come singoli individui e come nucleo familiare: nell’organizzazione degli spazi (la camera dei bambini piuttosto che quella per gli ospiti, o lo studio da lavoro) nei colori, nell’esposizione delle foto o dei libri, l’assenza della tv o la presenza in ogni camera, l’illuminazione, l’ordine o disordine e così via. Parliamo di un istinto di protezione che ci arriva dai nostri antenati, i quali sceglievano la grotta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020)” equivale a stare bene e a proprio agio nell’ambiente che abbiamo scelto come nostro porto sicuro, quella sensazione di libertà che proviamo la domenica mattina stando comodamente in tuta lontani da occhi indiscreti. Laè lo specchio della nostra personalità, ci rappresenta come singoli individui e come nucleo familiare: nell’organizzazione degli spazi (la camera dei bambini piuttosto che quella per gli ospiti, o lo studio da lavoro) nei colori, nell’esposizione delle foto o dei libri, l’assenza della tv o la presenza in ogni camera, l’illuminazione, l’ordine o disordine e così via. Parliamo di un istinto di protezione che ci arriva dai nostri antenati, i quali sceglievano la grotta ...

