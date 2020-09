Napoli Genoa 2-0 LIVE: tacco Osimhen, Zielinski raddoppia (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Genoa si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Genoa 2-0 MOVIOLA 51 Tiro Napoli – Fraseggio azzurro che porta Elmas al tiro dal limite dell’area. Il destro viene bloccato a terra dal portiere Genoano. 46′ GOL Napoli – Raddoppio immediato degli azzurri. Azione travolgente di Zielinski sulla destra che serve Elmas. Il macedone la mette dentro per Osimhen che di tacco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 51 Tiro– Fraseggio azzurro che porta Elmas al tiro dal limite dell’area. Il destro viene bloccato a terra dal portiereno. 46′ GOL– Raddoppio immediato degli azzurri. Azione travolgente disulla destra che serve Elmas. Il macedone la mette dentro perche di...

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - sportface2016 : #NapoliGenoa, che gol e che azione di #Zielinski: colpo di tacco stupendo di #Osimhen - fcin1908it : LIVE Serie A, le gare delle 18: raddoppio del Milan con Diaz. Napoli-Genoa 2-0 - -