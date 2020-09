McGregor vs Pacquiao match sempre più reale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 settembre 2020) La star in pensione della UFC Conorha sganciato una bomba venerdì su Twitter. Un potenzialedi boxe travs. Ilvsuna chance di ripresa pernon ha fornito una data, ma ha scritto che sta “affronterò nella boxe Mannymolto presto in Medio Oriente”. L’irlandese ha fatto la dichiarazione dopo aver twittato lo screenshot di una conversazione con il presidente dell’UFC Dana White a febbraio. Anyway all water under the bridge who gives a fook.I’m boxing Mannynext in the Middle East.— Conor(@TheNotoriousMMA) September 25, 2020White ...