La preda perfetta, un action movie più nero del solito (Di domenica 27 settembre 2020) LA preda perfetta Regia di Scott Frank. Con Liam Neeson, Dan Stevens e David Harbour. Produzione USA 2014. Durata: 1 ore e 54 TV Rete quattro ore 21.25LA TRAMA. Scudder è un poliziotto privato che sarebbe abile e acuto se l'alcool non avesse preso un posto eccessivo nel suo vivere quotidiano. E' ormai ai margini della professione, perciò non può fare troppo lo schizzinoso quando uno dei suoi rari clienti risulta essere un trafficante di droga. Costui vuole che Scudder ritrovi gli uomini che hanno ucciso la moglie. Scudder coll'aiuto di un adolescente barbone li trova, ma costoro sono proprio cani arrabbiati. La prossima vittima potrebbe essere lui.PERCHE' VEDERLO. Perché è uno dei migliori action movie interpretati da Liam Neeson, un attore che a ...

