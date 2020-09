Il risveglio di Lozano nel Napoli perfetto di Gattuso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 settembre 2020) Ilspaventa. Eccome se spaventa. Dopo aver battuto facilmente il Parma di Fabio Liverani in trasferta (2-0 al Tardini), la banda guidata da Gennaronon prova pietà del malcapitato Genoa di Rolando Maran che, al San Paolo, viene sommerso di reti: al triplice fischio finale, infatti, il povero Federico Marchetti ha dovuto raccogliere sei palloni dal fondo della rete. Un ciclone, quello partenopeo, che spedisce i campani a punteggio pieno (ed in testa alla Serie A) con 8 reti siglate a fronte di 0 subite. Dopo solo due giornate, sono numeri straordinari. Tra i vari Dries Mertens, Piotr Zielinski e Victor James Osimhen, è spuntato Hirving, il messicano arrivato lo scorso anno dal Psv. Le prestazioni incolore dello scorso campionato, in questo inizio di stagione, sembrano essere spazzate via: oggi il ...