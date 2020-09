Domenica In, Mastronardi e Guanciale parlano del loro primo incontro. E si confidano sui rispettivi amori (Di domenica 27 settembre 2020) Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale hanno aperto la puntata di Domenica In del 27 settembre 2020: dopo un simpatico sketch, la conduttrice Mara Venier ha omaggiato il talento e la bravura di Alessandra e Lino, protagonisti della serie L’Allieva che è arrivata alla terza stagione. Con il suo savoir-faire, Mara ha subito messo a loro agio i due attori, che hanno raccontato come si sono conosciuti al provino della famosa serie Rai. In particolare, Alessandra ha raccontato come aveva già sentito parlare bene di Lino da altri colleghi e di quanto sia stato sin da subito un ottimo compagno di squadra: Io conoscevo Lino perché me ne avevano già parlato. Lui è un collega meraviglioso, ti prende per mano e puoi assolutamente abbandonarti. Anche Lino non ha risparmiato i complimenti ... Leggi su dilei (Di domenica 27 settembre 2020) Alessandrae Linohanno aperto la puntata diIn del 27 settembre 2020: dopo un simpatico sketch, la conduttrice Mara Venier ha omaggiato il talento e la bravura di Alessandra e Lino, protagonisti della serie L’Allieva che è arrivata alla terza stagione. Con il suo savoir-faire, Mara ha subito messo aagio i due attori, che hanno raccontato come si sono conosciuti al provino della famosa serie Rai. In particolare, Alessandra ha raccontato come aveva già sentito parlare bene di Lino da altri colleghi e di quanto sia stato sin da subito un ottimo compagno di squadra: Io conoscevo Lino perché me ne avevano già parlato. Lui è un collega meraviglioso, ti prende per mano e puoi assolutamente abbandonarti. Anche Lino non ha risparmiato i complimenti ...

