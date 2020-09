Di Maio: "I tunisini non hanno alcun diritto di venire in Italia perché non fuggono da guerre e persecuzioni (Di domenica 27 settembre 2020) “Torno alla carica con i tunisini. Siamo sempre stati un Paese accogliente e continueremo ad esserlo, ma i tunisini non hanno alcun diritto di venire in Italia perché non fuggono da guerre e persecuzioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rivolgendosi al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, che lo ha salutato al suo arrivo in piazza a Casteltermini. dove si trova per la campagna elettorale “Chi viene illegalmente, sarà rimpatriato, la Tunisia - ha aggiunto Di Maio - è un Paese amico e lavoreremo insieme in questa direzione” Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) “Torno alla carica con i tunisini. Siamo sempre stati un Paese accogliente e continueremo ad esserlo, ma i tunisini nondiin; nonda”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, rivolgendosi al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, che lo ha salutato al suo arrivo in piazza a Casteltermini. dove si trova per la campagna elettorale “Chi viene illegalmente, sarà rimpatriato, la Tunisia - ha aggiunto Di- è un Paese amico e lavoreremo insieme in questa direzione”

I #5Stelle ormai vengono contestati anche dai loro stessi militanti.