Covid-19, Sicilia prossima ad una nuova ordinanza: previste misure più stringenti (Di domenica 27 settembre 2020) Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci ha annunciato la probabile adozione di una nuova ordinanza anti Covid-19: le possibili misure contenute al suo interno. La Sicilia continua a registrare dati epidemiologici preoccupanti. L’aumento costante dei casi starebbe destando non poche preoccupazioni. Dallo scorso 19 settembre a ieri, i nuovi casi di contagio registratisi, sono … L'articolo Covid-19, Sicilia prossima ad una nuova ordinanza: previste misure più stringenti proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 27 settembre 2020) Il Presidente della Regione, Nello Musumeci ha annunciato la probabile adozione di unaanti-19: le possibilicontenute al suo interno. Lacontinua a registrare dati epidemiologici preoccupanti. L’aumento costante dei casi starebbe destando non poche preoccupazioni. Dallo scorso 19 settembre a ieri, i nuovi casi di contagio registratisi, sono … L'articolo-19,ad unapiùproviene da YesLife.it.

LibertaSicilia : Agrigento. Prefettura. Covid-19, territorio: controlli congiunti delle forze dell’ordine - Libertà Sicilia… - notizieit : Aumento dei contagi in #Sicilia: il Presidente della Regione annuncia… - pippinoto00 : @AngileriDaniele @GDS_it La Sicilia potenzia le terapie intensive e sub intensive. È la misura di rafforzamento, pr… - RizziRes : RT @AntonellaRuth1: @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff Di annuncia che in Sicilia non moriremo fi Covid-19, ma di Candida polmonare, perché p… - robdeangeliss : Coronavirus in Sicilia, Musumeci avverte «Troppo lassismo, tornano le mascherine?» -