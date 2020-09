Conte: «Numericamente meglio dell’anno scorso, ma abbiamo anche qualità» – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Le sue parole Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Le sue parole. CINQUE SOSTITUZIONI – «Saranno fondamentali rispetto all’anno scorso, soprattutto a centrocampo. Sia per il fatto che oggi li abbiamo tutti, mentre l’anno scorso erano infortunati come Sensi, Barella, Gagliardini… Oggi Numericamente siamo messi meglio e anche qualitativamente ne abbiamo tanta. Ma è necessaria anche la quantità, abbiamo bisogno di centrocampisti che fanno quantità e qualità. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Antonioha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Le sue parole Antonioha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Le sue parole. CINQUE SOSTITUZIONI – «Saranno fondamentali rispetto all’anno, soprattutto a centrocampo. Sia per il fatto che oggi litutti, mentre l’annoerano infortunati come Sensi, Barella, Gagliardini… Oggisiamo messiqualitativamente netanta. Ma è necessariala quantità,bisogno di centrocampisti che fanno quantità e qualità. ...

hyperrpressing : RT @marifcinter: Conte: 'Oggi numericamente in mezzo al campo siamo di più. C'è qualità ma oltre alla qualità, in mezzo al campo dobbiamo m… - abdo_massa : RT @marifcinter: Conte: 'Oggi numericamente in mezzo al campo siamo di più. C'è qualità ma oltre alla qualità, in mezzo al campo dobbiamo m… - mr_manuguerra : RT @marifcinter: Conte: 'Oggi numericamente in mezzo al campo siamo di più. C'è qualità ma oltre alla qualità, in mezzo al campo dobbiamo m… - mr_manuguerra : RT @marifcinter: Conte: 'A centrocampo siamo cresciuti proprio numericamente. L'anno scorso abbiamo avuto tanti infortuni, non abbiamo avut… - Damiano__89 : RT @marifcinter: Conte: 'A centrocampo siamo cresciuti proprio numericamente. L'anno scorso abbiamo avuto tanti infortuni, non abbiamo avut… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Numericamente Conte: "Numericamente meglio dell'anno scorso, ma abbiamo anche qualità" Corriere dello Sport.it Conte: «Numericamente meglio dell’anno scorso, ma abbiamo anche qualità» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Le sue parole ...

Conte: "Numericamente meglio dell'anno scorso, ma abbiamo anche qualità"

Antonio Conte sull'importanza delle sostituzioni e sulla migliore situazione del centrocampo rispetto all'anno scorso, oggi capace di garantire maggiore qualità.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Le sue parole ...Antonio Conte sull'importanza delle sostituzioni e sulla migliore situazione del centrocampo rispetto all'anno scorso, oggi capace di garantire maggiore qualità.