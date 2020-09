Combattimenti tra Armenia e Azerbaigian, elicotteri abbattuti. 'Ci sono morti e feriti' (Di domenica 27 settembre 2020) 'Alle 6, ora locale,, le forze armene hanno effettuato una provocazione su larga scala sottoponendo a intensi bombardamenti con armi di grosso calibro, mortai e artiglieria le posizioni dell'esercito ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) 'Alle 6, ora locale,, le forze armene hanno effettuato una provocazione su larga scala sottoponendo a intensi bombardamenti con armi di grosso calibro, mortai e artiglieria le posizioni dell'esercito ...

