Val d'Orcia da gustare (Di sabato 26 settembre 2020) Vintage tours – Pienza Un romano in Toscana, Dario Rossi, organizza dei vintage tour ispirandosi ai viaggi degli anni '60, '70, '80 e rilancia il turismo slow, con mezzi in stile e un'atmosfera romantica. Originali e curati, questi giri tra i comuni e le campagne hanno il fascino d'altri tempi e vi permettono di scoprire la zona in assoluta sicurezza e con tranquillità. Idyllium – Pienza Due milanesi trapiantati a Pienza hanno dato vita a questo cocktail bar in un palazzo rinascimentale, che ha il fascino dell'antico riempito di contenuti e idee contemporanee. Un tempo qui c'erano le scuderie di Palazzo Piccolomini: oggi invece troverete una preziosa drink list con cocktail preparati con erbe spontanee della zona. Fondo – Trequanda Al confine tra la Val D'Orcia e la Val di Chiana c'è un ...

