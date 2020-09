Roma, ubriaco si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e aggredisce i Carabinieri: denunciato 53enne (Di sabato 26 settembre 2020) La scorsa notte, un 53enne originario di Locri, ma da tempo residente a Roma, con numerosi precedenti, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato in via dello Scalo di San Lorenzo dove i Carabinieri stavano effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale. Da subito il 53enne, in evidente stato di ebbrezza, ha palesato il suo fastidio nell’essere fermato, assumendo un atteggiamento irriguardoso e rifiutando di sottoporsi al test dell’etilometro. Quando i Carabinieri lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020) La scorsa notte, unoriginario di Locri, ma da tempo residente a, con numerosi precedenti, è statoa piede libero daidel Nucleo Operativo della Compagniapiazza Dante con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato in via dello Scalo di San Lorenzo dove istavano effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale. Da subito il, in evidente stato di ebbrezza, ha palesato il suo fastidio nell’essere fermato, assumendo un atteggiamento irriguardoso endo dial test dell’etilometro. Quando ilo ...

