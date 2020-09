Rimini, in autostrada per 10 chilometri sul monopattino elettrico: “Sono in ritardo, ho un colloquio a Cesena” (Di sabato 26 settembre 2020) Ha detto che era in ritardo per un colloquio di lavoro a Cesena. Quindi, per rimediare e arrivare in orario, ha deciso di percorrere la A14 per dieci chilometri in direzione Bologna a bordo di un monopattino elettrico. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 20 anni, residente a Rimini, intercettato dalla polizia e sanzionato per aver circolato in autostrada con un veicolo non ammesso dal codice della strada. Ad avvisare gli agenti sono stati diversi automobilisti nei pressi del casello di Rimini Nord, stupiti nel vederlo circolare sulla corsia d’emergenza col suo mezzo. Il giovane, raggiunto da una pattuglia della Polstrada di Forlì, dopo avere percorso una decina di chilometri, è stato accompagnato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Ha detto che era inper undi lavoro a Cesena. Quindi, per rimediare e arrivare in orario, ha deciso di percorrere la A14 per dieciin direzione Bologna a bordo di un. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 20 anni, residente a, intercettato dalla polizia e sanzionato per aver circolato incon un veicolo non ammesso dal codice della strada. Ad avvisare gli agenti sono stati diversi automobilisti nei pressi del casello diNord, stupiti nel vederlo circolare sulla corsia d’emergenza col suo mezzo. Il giovane, raggiunto da una pattuglia della Polstrada di Forlì, dopo avere percorso una decina di, è stato accompagnato ...

