‘Gf Vip 5’ | nella notte Tommaso Zorzi | Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini ironizzano sul momento tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco scatenando l’indignazione del web

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 settembre 2020) Quella andata in onda ieri sera è stata una puntata del Grande Fratello Vip 5 molto emozionante e piena di colpi di scena. Resteràstoria del programma la lettera cheha letto adDele il lungo abbraccio che ha chiuso il loro toccante incontro. Unche ha colpito davvero tutti, ma che è stato anche criticato a causa dei contatti ravvicinati che i due attori hanno avuto. E’ stata, nello specifico, a far notare adche quell’abbraccio poteva essere evitato per non mettere a rischio la salute di tutti i concorrenti. Ma a scatenare il popolo di Twitter è stato un altro particolare. Dopo la puntatae ...