Dall’Eritrea alla Luiss | la nuova vita di Gebremichael

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 26 settembre 2020) Migranti, ladi: trentadue anni e originario dell’Eritrea, è uno dei rifugiati che hanno preso parte al progetto Unicore “Il programma Unicore ha cambiato la mia: come potete immaginare, un rifugiato non ha molte opportunità di studiare o fare progetti per l’avvenire. E poi l’Italia è bella ed accogliente, mentre l’università in… L'articolo Dall’Eritrea: ladiCorriere Nazionale.