Covid – Meno tamponi, più positivi: numeri preoccupanti in Campania (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora un incremento nel numero di nuovi positivi in Campania, nonostante il numero di tamponi effettuati sia sceso nelle ultime 24 ore. Stando al bollettino emesso dall'Unità di Crisi regionale, sono 274 i contagi al Covid-19 registrati oggi rispetto ai 253 di ieri. Ventuno nuovi positivi in più nonostante sia diminuito il numero di tamponi: da 7.579 a 6.104. La buona notizia è rappresentata unicamente dai 50 guariti, ma va riscontrato anche un nuovo decesso che porta il totale delle morti dovute al coronavirus a 460. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 274 tamponi del giorno: 6.104 Totale positivi: 11.629 Totale tamponi: ...

Sono dodici in più i ricoveri nei reparti diversi dalle terapie intensive e quindi meno gravi, che portano il totale a 312. Dei nuovi contagiati, 32 sono debolmente positivi al Covid19 e 8 sono emersi ...

Non si fermano i contagi nell'Isola. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 63 nuovi casi, 46 rilevati attraverso attività di screening e 17 da sospetto diagnostico che ...

