Voli cancellati per la pandemia, l'Antitrust indaga Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling sui voucher e call center a pagamento

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembre

Sono quattro le compagnie aeree finite nel mirino dell'Antitrust che sta indagando sulle diverse cancellazioni di Voli negli ultimi mesi giustificati dall'emergenza sanitaria del Coronavirus. Emergenza che secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non avrebbe giustificato il comportamento di Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling. Le istruttorie riguardano in particolare quei biglietti venduti e poi cancellati per Voli che si dovevano svolgere in un periodo: «nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi». Lo scorso luglio le stesse verifiche erano scattate ...

