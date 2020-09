Vite al Limite. Lisa Fleming, 319kg. Cacciata dal programma: la fine tragica (Di venerdì 25 settembre 2020) Vite al Limite. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Lisa Fleming Protagonista della settima puntata della sesta stagione di Vite al Limite è Lisa Fleming, proveniente dalla città di Mobile, nello stato dell’ Alabama , peso iniziale di 319 kg. Come tutti … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020)al. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia diProtagonista della settima puntata della sesta stagione dial, proveniente dalla città di Mobile, nello stato dell’ Alabama , peso iniziale di 319 kg. Come tutti … L'articolo proviene da YesLife.it.

