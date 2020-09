Via di Novella | cade pino su quattro auto | due ragazze salvate da Vigili

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Probabilmente indebolito dalle raffiche di vento e dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi, unmarittimo si e’ abbattuto su 4vetture in Via di, quartiere Parioli. Primi ad intervenire sul posto, i caschi bianchi del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Gli uomini del dottor Stefano Napoli hanno tratto in salvo duerimaste intrappolate nella vettura. Le operazioni di messa in sicurezza e riipristino della viabilita’, sono tutt’ora in corso.