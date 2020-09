The Witcher di Netflix: la seconda stagione perde uno strigo (Di venerdì 25 settembre 2020) La seconda stagione di The Witcher di Netflix sembra aver appena perso uno dei suoi Witcher, Eskel; l'attore Thue Rasmussen ha annunciato che, a causa di conflitti di programmazione sorti durante l'emergenza COVID-19, non interpreterà il personaggio nella serie TV. Netflix deve ancora annunciare ufficialmente il suo addio, ma Rasmussen lo ha comunque anticipato sulla sua pagina Instagram."Purtroppo, a causa della riprogrammazione dovuta all'emergenza Covid-19, non interpreterò Eskel in The Witcher", recita in parte la dichiarazione di Rasmussen. "È straziante, ovviamente, ma soprattutto mi sento felice e grato per i giorni che ho passato sul set all'inizio di quest'anno. Tutti erano estremamente coinvolti e appassionati del progetto ed è ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladi Thedisembra aver appena perso uno dei suoi, Eskel; l'attore Thue Rasmussen ha annunciato che, a causa di conflitti di programmazione sorti durante l'emergenza COVID-19, non interpreterà il personaggio nella serie TV.deve ancora annunciare ufficialmente il suo addio, ma Rasmussen lo ha comunque anticipato sulla sua pagina Instagram."Purtroppo, a causa della riprogrammazione dovuta all'emergenza Covid-19, non interpreterò Eskel in The", recita in parte la dichiarazione di Rasmussen. "È straziante, ovviamente, ma soprattutto mi sento felice e grato per i giorni che ho passato sul set all'inizio di quest'anno. Tutti erano estremamente coinvolti e appassionati del progetto ed è ...

La seconda stagione di The Witcher di Netflix sembra aver appena perso uno dei suoi witcher, Eskel; l'attore Thue Rasmussen ha annunciato che, a causa di conflitti di programmazione sorti durante l'em ...

