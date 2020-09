Supercoppa | sfida finale tra Civitanova e Perugia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Questa sera alle 21.30 andrà in scena ladiItaliana tra; dopo quello femminile, vinto da Conegliano, anche il primo trofeo maschile sta per essere assegnato. Scopriamo quindi insieme le due contendenti allaa poche ore dalla finalissima. Juantorena-Atanasijevic – Photo Credit: Lega Pallavolo Serie A Official Facebook AccountItaliana:trovaVenerdì 25 settembre ore 21.30, AGSM Forum di Verona. La finalissima del primo titolo maschile per la stagione 2020/2021 è ormai alle porte; la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2, mentre su Rai Sport ci sarà l’anteprima a partire dalle ore 21.00. Da una ...