Selvaggia Lucarelli massacra Elisabetta Gregoraci (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo alcune confidenze di Elisabetta fatte alle sue coinquiline nella casa del Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli si è duramente scagliata contro la donna. La giornalista ha ironizzato sulla vita sacrificata fatta dalla showgirl! Un paio di giorni fa, chiacchierando con Matilde Brandi e Stefania Orlando, Elisabetta ha raccontato delle difficoltà vissute nell’essere stata la moglie di Briatore. La Gregoraci ha detto di essersi spesso “sacrificata” , mettendoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo alcune confidenze difatte alle sue coinquiline nella casa del Grande Fratello Vipsi è duramente scagliata contro la donna. La giornalista ha ironizzato sulla vita sacrificata fatta dalla showgirl! Un paio di giorni fa, chiacchierando con Matilde Brandi e Stefania Orlando,ha raccontato delle difficoltà vissute nell’essere stata la moglie di Briatore. Laha detto di essersi spesso “sacrificata” , mettendoArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - arwen0506 : RT @IlZebraapois: Massimo Giletti risponde a Selvaggia Lucarelli che lo ha apostrofato accusandolo di ospitare in trasmissione,in merito al… - sciantokescia : RT @IlZebraapois: Massimo Giletti risponde a Selvaggia Lucarelli che lo ha apostrofato accusandolo di ospitare in trasmissione,in merito al… - mludodc : RT @IlZebraapois: Massimo Giletti risponde a Selvaggia Lucarelli che lo ha apostrofato accusandolo di ospitare in trasmissione,in merito al… - razorblack66 : RT @IlZebraapois: Massimo Giletti risponde a Selvaggia Lucarelli che lo ha apostrofato accusandolo di ospitare in trasmissione,in merito al… -