Roma | Fienga | “Fonseca non è mai stato in discussione”

"Fonseca non è mai stato un tema aperto della Roma. Con lui è partito un progetto che prevede una squadra giovane guidata da un tecnico con qualità. Quella del direttore sportivo è una posizione vacante e sarà ricoperta dalla persona che riterremo adatta. Paratici? Fortemente irrispettoso parlarne nei suoi confronti e nei confronti della Juventus. Speriamo di batterlo". Queste le dichiarazioni del CEO della Roma Guido Fienga a margine della conferenza stampa di Pedro, nuovo acquisto giallorosso. "L'episodio di Diawara e della sconfitta per 3-0 a tavolino? È basato su un errore in buona fede che non ha portato alcun vantaggio alla Roma – ha precisato Fienga -. Non è quindi paragonabile all'episodio del ...

