Gregoretti | Matteo Salvini | «Sono disposto ad accettare una condanna»

«Avrò anche un processo per Open Arms? Difendere confini e leggi non era mio diritto, ma mio dovere, non da ministro ma da cittadino». Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini a "Radio 24". L'ex ministro dell'Interno ribadisce quella che sarà la sua linea difensiva al processo del 3 ottobre 2020 a Catania per il caso Gregoretti. «Sono disposto ad accettare una eventuale condanna? Ho piena fiducia nei magistrati», ha affermato il segretario del Carroccio.

