Ganna è nella leggenda: 'È un sogno, ora voglio solo festeggiare' (Di venerdì 25 settembre 2020) Non c'È parentela, ma solo omonimia, per uno strano scherzo del destino. Non si tratta di Luigi, vincitore del primo Giro d'Italia nel 1909, soprannominato il Re del fango. Bensì di Filippo Ganna, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 settembre 2020) Non c'; parentela, maomonimia, per uno strano scherzo del destino. Non si tratta di Luigi, vincitore del primo Giro d'Italia nel 1909, soprannominato il Re del fango. Bensì di Filippo, ...

Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDO ?????? Filippo Ganna domina la cronometro di Imola diventando il primo italiano a laurearsi campio… - ItaliaTeam_it : COME UN TUONO! ?? Filippo #Ganna d’ORO nella cronometro di #Imola2020! RT per il campione del Mondo! ??… - matteorenzi : Finalmente un italiano campione del mondo anche nella cronometro. Grandissimo Ganna, viva l’Italia - alexpinnisi : Un fantastico #Ganna campione del mondo a cronometro - brogifra : #Fantacycling Ciclistica brogiese #WorldChampionships - ITT @ConteAlmaviva @GiorgioCMascion Me ne correvano 4 Ho f… -