Esame Suarez, il primo a muoversi sarebbe stato il neo ds della Juve Cherubini (Di venerdì 25 settembre 2020) Proseguono le indagini sull’Esame di Suarez. Il primo a muoversi sarebbe stato il direttore sportivo Federico Cherubini. PERUGIA – Proseguono le indagini sull’Esame di Luis Suarez. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il primo a muoversi sarebbe stato il direttore sportivo Federico Cherubini con una chiamata al rettore dell’Università degli Stranieri di Perugia. Poi sarebbe stato il turno di Fabio Paratici, che come emerso negli giorni, sarebbe menzionato nelle intercettazioni al vaglio degli inquirenti. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Proseguono le indagini sull’di. Ilil direttore sportivo Federico. PERUGIA – Proseguono le indagini sull’di Luis. Secondo quanto riferito dal CorriereSera, ilil direttore sportivo Federicocon una chiamata al rettore dell’Università degli Stranieri di Perugia. Poiil turno di Fabio Paratici, che come emerso negli giorni,menzionato nelle intercettazioni al vaglio degli inquirenti. ...

Corriere : ?? La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata direttam… - Corriere : «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche… - Gazzetta_it : #Suarez e l'esame farsa: gli intercettati parlano di Fabio #Paratici nelle telefonate - SantellaMarco : RT @pisto_gol: Caso Suarez, vertici Juve mobilitati per l’esame: «Cherubini chiamò per primo» - - cuoreinteristaa : RT @90ordnasselA: “Otto telefonate tengono la #Juventus legata all’affaire dell’esame “farsa” sostenuto a Perugia da Luis #Suarez. Otto tel… -