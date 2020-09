Covid-19, l’europarlamentare Raffaele Fitto e la moglie positivi al virus (Di venerdì 25 settembre 2020) Raffaele Fitto e la moglie sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 a cui si erano sottoposti dopo la positività di un collaboratore dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia. L’europarlamentare del partito Fratelli d’Italia Raffaele Fitto e sua moglie sono risultati positivi al Covid-19. A renderlo noto è stato lo stesso politico, candidato alle recenti elezioni … L'articolo Covid-19, l’europarlamentare Raffaele Fitto e la moglie positivi al virus proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020)e lasono risultatial tampone per il-19 a cui si erano sottoposti dopo latà di un collaboratore dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia. L’europarlamentare del partito Fratelli d’Italiae suasono risultatial-19. A renderlo noto è stato lo stesso politico, candidato alle recenti elezioni … L'articolo-19, l’europarlamentaree laalproviene da YesLife.it.

Franco32656300 : ALLARME IN FdI FITTO POSITIVO AL COVID Fitto via web: sono positivo al Covid E' positivo al Covid l'europarlamenta… - CatamartMc : RT @cjmimun: - E' positivo al Covid l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, candidato sconfitto di centrodestra alla presid… - ilfoglio_it : L'europarlamentare e candidato di FdI in Puglia Raffaele #Fitto: 'Per il momento siamo senza sintomi' - solodax : RT @cjmimun: - E' positivo al Covid l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, candidato sconfitto di centrodestra alla presid… - RadioLuiss : ?? È positivo al #Covid Raffaele #Fitto, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, candidato sconfitto di centrodestr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’europarlamentare Parlamento Ue: ricette urgenti contro le carenze di medicinali Fortune Italia