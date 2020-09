Coronavirus, 35 casi in più e un decesso: crescono i numeri nel Casertano (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Trentacinque positivi in più rispetto ieri con un decesso a Castel Volturno (un 64enne ricoverato da tempo al Cotugno per altre patologie), che porta il totale nel Casertano a 49 morti da Covid da inizio pandemia. E’ il dato giornaliero reso noto dall’Asl di Caserta, che conferma il trend in continua crescita dei contagi da Coronavirus: da inizio pandemia sono 1674 (ieri erano 1639), dato complessivo che comprende anche i deceduti (49) e i guariti (928), ma il numero che realmente preoccupa è quello degli attuali positivi, ovvero di persone che hanno scoperto di aver contratto il virus nelle ultime settimane e che non sono ancora guarite: ad oggi sono 697, mentre i guariti del giorno sono 19. Altro dato che viene visto con apprensione è quello dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Trentacinque positivi in più rispetto ieri con una Castel Volturno (un 64enne ricoverato da tempo al Cotugno per altre patologie), che porta il totale nela 49 morti da Covid da inizio pandemia. E’ il dato giornaliero reso noto dall’Asl di Caserta, che conferma il trend in continua crescita dei contagi da: da inizio pandemia sono 1674 (ieri erano 1639), dato complessivo che comprende anche i deceduti (49) e i guariti (928), ma il numero che realmente preoccupa è quello degli attuali positivi, ovvero di persone che hanno scoperto di aver contratto il virus nelle ultime settimane e che non sono ancora guarite: ad oggi sono 697, mentre i guariti del giorno sono 19. Altro dato che viene visto con apprensione è quello dei ...

