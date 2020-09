Coppa Italia 2020/2021, secondo turno: programma, date e orari (Di venerdì 25 settembre 2020) Si avvicina il momento verità per le squadre ancora in corsa in Coppa Italia 2020/2021. Il prossimo 30 settembre (con un anticipo il 29 tra Monza e Triestina) andrà in scena il secondo turno eliminatorio del torneo nazionale. C’è grande attesa per questo appuntamento con le squadre a caccia del pass per il turno successivo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti per vivere le emozioni della fase eliminatoria di Coppa Italia. programma 30 set 15.00 Cremonese-Arezzo 30 set 16.00 Venezia-Carrarese 30 set 15.30 Pescara-San Nicolò Notaresco 30 set 18.00 Reggiana-Monopoli 30 set 15.00 Cosenza-Alessandria 30 set 17.00 ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Si avvicina il momento verità per le squadre ancora in corsa in. Il prossimo 30 settembre (con un anticipo il 29 tra Monza e Triestina) andrà in scena ileliminatorio del torneo nazionale. C’è grande attesa per questo appuntamento con le squadre a caccia del pass per ilsuccessivo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti per vivere le emozioni della fase eliminatoria di30 set 15.00 Cremonese-Arezzo 30 set 16.00 Venezia-Carrarese 30 set 15.30 Pescara-San Nicolò Notaresco 30 set 18.00 Reggiana-Monopoli 30 set 15.00 Cosenza-Alessandria 30 set 17.00 ...

OfficialSSLazio : ?? Coppa Italia 1958 6??2?? anni fa, il primo trofeo de #LaPrimaSquadraDellaCapitale! #CMonEagles ?? - OptaPaolo : 18 - Lorenzo #Colombo è il più giovane giocatore del #Milan (18 anni e 200 giorni) a trovare il gol in tutte le com… - SerieA : Si è concluso il primo turno eliminatorio della #CoppaItalia. ?? Ecco il tabellone aggiornato. ??… - waterpolosmart : Coppa Italia maschile. Secondo turno. Prima giornata. Risultati e commenti | - Danyboy1991 : RT @basketinside360: A2 COPPA ITALIA – Carugate lotta ma non basta, in semifinale va Faenza - -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Coppa Italia, date e orari del secondo turno eliminatorio Corriere dello Sport Coppa Italia 2020/2021, secondo turno: programma, date e orari

Si avvicina il momento verità per le squadre ancora in corsa in Coppa Italia 2020/2021. Il prossimo 30 settembre (con un anticipo il 29 tra Monza e Triestina) andrà in scena il secondo turno ...

A2 COPPA ITALIA – Carugate lotta ma non basta, in semifinale va Faenza

FAENZA IN CONTROLLO – Schiwenbacher dall’angolo apre la sfida tra le due compagini. Sono però gli errori a farla da padrone, con il punteggio inchiodato sul 5-2 dopo i primi sei minuti. Vente e ...

Si avvicina il momento verità per le squadre ancora in corsa in Coppa Italia 2020/2021. Il prossimo 30 settembre (con un anticipo il 29 tra Monza e Triestina) andrà in scena il secondo turno ...FAENZA IN CONTROLLO – Schiwenbacher dall’angolo apre la sfida tra le due compagini. Sono però gli errori a farla da padrone, con il punteggio inchiodato sul 5-2 dopo i primi sei minuti. Vente e ...