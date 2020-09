Arrivano i Prof la trama della commedia stasera su Rai 3 sabato 26 settembre

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 25 settembre 2020)il film26su Rai 3,e trailerè il film in onda26in prima serata dalle 21:20 circa su Rai 3 per una serata tutta italiana e tutta da ridere con il film di Rai Cinema e 01 Distribuzione adattamento del film Less del 2013 a sua volta tratto da un fumetto francese. Nella colonna sonora anche la canzone di Rocco Hunt che ha lo stesso titolo del film. La regia è affidata a Ivan Silvestrini e il compito di far ridere il pubblico ai protagonisti Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti. Il film ha incassato in Italia poco più di 2 milioni di ...