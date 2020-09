Addio a Suarez, Messi punge il Barcellona: “Meritavi un altro saluto ma ormai non mi sorprendo…” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia del club, che ha realizzato cose importanti sia come gruppo che individualmente. E non di essere mandato via come hanno fatto loro. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende“. Con un messaggio postato sui social Lionel Messi, nel salutare Luis Suarez, non risparmia una stoccata al Barcellona. Dopo le frizioni riguardanti il possibile Addio, bloccato solamente da alcune clausole contrattuali, Messi ha voluto sottolineare la sua lontananza dalle mosse dell’attuale dirigenza blaugrana. “Stavo cercando di realizzare l’idea (della partenza ndr), ma oggi quando sono entrato negli spogliatoi ho capito che è successo davvero. Sarà difficile ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Meritavi di essere salutato per quello che sei: uno dei giocatori più importanti nella storia del club, che ha realizzato cose importanti sia come gruppo che individualmente. E non di essere mandato via come hanno fatto loro. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende“. Con un messaggio postato sui social Lionel, nel salutare Luis, non risparmia una stoccata al. Dopo le frizioni riguardanti il possibile, bloccato solamente da alcune clausole contrattuali,ha voluto sottolineare la sua lontananza dalle mosse dell’attuale dirigenza blaugrana. “Stavo cercando di realizzare l’idea (della partenza ndr), ma oggi quando sono entrato negli spogliatoi ho capito che è successo davvero. Sarà difficile ...

